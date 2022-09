Caterina Balivo promuove il suo nuovo quiz show anche via social, ma l’ultimo post Instagram scatena i feticisti.

Dopo un lungo percorso in Rai, Caterina Balivo si è rimessa in gioco con un game show su La7. Dal 12 settembre è al timone di Lingo nel preserata della rete e, seguitissima su Instagram, non perde occasione per promuovere il programma di cui è conduttrice. L’ultimo post, in cui la Balivo ha invitato i follower ad indovinare la parola, ha però attirato l’attenzione dei feticisti.

Caterina Balivo, lo scatto che scatena la rete

“Dove mi trovo? LING8 che inizia per C…….Dai che è facile”, ha scritto la conduttrice a corredo della foto che la ritrae seduta su uno sgabello del camerino a piedi nudi.

Il tentativo della Balivo era quello di stimolare i follower invitandoli ad indovinare la parola da otto lettere, ma lo scatto postato ha scatenato una reazione del tutto inaspettata.

I piedi nudi di Caterina hanno destato l’attenzione dei feticisti che, accorsi sul suo profilo Instagram, non hanno risparmiato i commenti.

“Piedini tattici…come ti piace provocare”, “Che bei piedi Caterina”, “Sempre la numero uno dei feticisti. Complimenti e noi ti guardiamo volentieri ..mai cambiare”, si legge sul profilo della conduttrice, “Gambe e piedi da impazzire”, “Piedi a dir poco meravigliosi”, ha continuato a scrivere qualcuno.

