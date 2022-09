Si torna a parlare della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: a snocciolare nuove indiscrezioni è l’amico di lui, Alex Nuccetelli.

Il pr romano, Alex Nuccetelli, pare sia stato investito del ruolo di portavoce di Francesco Totti. È l’unico, infatti, a poter parlare dell’ex capitano della Roma e della sua – ormai – ex moglie. Ospite del programma radiofonico Turchesando, Nuccetelli ha svelato ulteriori dettagli sulle nozze tra lo sportivo e la conduttrice Mediaset, parlando addirittura dell’uomo misterioso che sarebbe accanto a Ilary.

Gli ultimi scoop su Totti e Ilary Blasi

Dopo aver sottolineato che la storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi prosegue a gonfie vele – “Stanno molto bene entrambi. Lei non ha cavalcato l’onda mediatica, si è comportata bene. Sono in sintonia e molto coesi” – Alex Nuccetelli ha rivelato come tra l’ex calciatore e la Blasi non vi fosse amore già da tempo.

Il pr romano ha raccontato di una sorta di tacito accordo tra i due ex coniugi che avrebbe permesso ad entrambi di avere delle relazioni extraconiugali. Stando alle dichiarazioni di quest’ultimo, dunque, Totti e la Blasi si sarebbero concessi delle “scappatelle” e lei, addirittura, avrebbe avuto una relazione molto lunga con un uomo importante di Mediaset.

Non sono mancate, inoltre, le domande relative la sfera intima della ex coppia: “Di amore, qui, non se ne parla più ormai […]Francesco è molto focoso e caliente e una volta, parecchi anni fa, mi fece questa battuta: ‘Ma questa torna da Milano e mi dice che ha mal di testa’, ed erano solo i primi mesi di relazione, non so come hanno proseguito per altri vent’anni’”.

