Elenoire Ferruzzi e Attilio Romita hanno avuto un flirt? Lei smentisce nel corso della diretta con il Gf Vip, ma poi sembra ritrattare.

Alfonso Signorini ha svelato il gossip sulla presunta frequentazione tra Elenoire Ferruzzi ed Attilio Romita. La concorrente del Gf Vip è stata interpellata nel corso dell’ultima diretta su Canale 5, ma ha smorzato i pettegolezzi parlando di una conoscenza superficiale. Lo stesso Romita, chiamato in causa dal conduttore, si è limitato a dire di non ricordarsi della Ferruzzi, anche perché ai tempi del loro primo incontro era molto diversa da come appare adesso.

Eleonire Ferruzzi, confessioni choc nella notte

Alfonso Signorini è apparso un po’ titubante davanti alle dichiarazioni di Elenoire e ha fatto intendere di essere certo che la donna avesse omesso qualche dettaglio su quella serata con il giornalista.

Così, proprio dopo la diretta di ieri, 13 ottobre, la Ferruzzi ha ammesso di aver parzialmente mentito sul primo incontro con Romita.

Incalzata da Charlie Gnocchi, la concorrente ha commentato: “Ragazzi si tratta di una cosa successa molti anni fa. In puntata non era il caso di dire tutto”.

“Avevo 19 anni circa in quella foto che avete visto. Ero molto diversa. Sì come se fossi una persona diversa – ha aggiunto lei che, ai tempi, sponsorizzava un noto marchio di gioielli – . Particolari inediti? Dai Charlie ti prego. Se mi ha corteggiata? Sì, però non mi andava qui, non era il caso di dire. Poi era anche più giovane lui. Si tratta di 15/20 anni fa. Era un bell’uomo, parliamo di tanti anni fa, ma anche adesso sta bene”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG