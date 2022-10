La nazionale italiana di pallavolo è stata sconfitta dal Brasile e Paola Egonu è finita nel mirino di tifosi per una frase che ha scatenato le polemiche.

Nella semifinale dei mondiali di pallavolo, l’Italia è stata sconfitta dal Brasile che si è aggiudicato ben quattro set. Una vittoria che sta facendo esultare il popolo gialloverde e che ha scatenato una vera e propria bomba social nei confronti di Paola Egonu. Il motivo dell’astio dei brasiliani nei confronti della pallavolista italiana nasce in seguito ad una frase pronunciata da quest’ultima nel post-gara del primo confronto tra le due squadre.

Paola Egonu, il Brasile la prende di mira

Già in occasione del primo incontro tra le squadre femminili di pallavolo di Italia e Brasile, quest’ultima è risultata nettamente superiore rispetto al gruppo delle azzurre.

Intervistata a margine della sconfitta, la Egonu aveva commentato: “Il problema era nostro. Abbiamo commesso molti errori. Io personalmente ne ho fatti 20. Abbiamo finito per consegnare i set. I brasiliani hanno giocato molto bene, ma molto del loro lavoro è stato un nostro regalo”.

"muito do trabalho delas foi presente nosso" 🤨 pic.twitter.com/3zPZWLS8tu — Clara (@chinattaz) October 5, 2022

Le dichiarazioni della sportiva sono state interpretate dai brasiliani come una sorta di mancanza di rispetto e, l’ultima sconfitta ai mondiali di pallavolo, è apparsa loro come una rivincita per le parole spese dalla Egonu tempo addietro.

A spezzare una lancia a favore della pallavolista, però, è stato proprio l’allenatore della pallavolo femminile brasiliana, Zé Roberto. “Ha ragione in quello che ha detto. Il numero degli errori che l’Italia ha fatto contro di noi è stato eccessivo. E questo è stato il motivo. Abbiamo giocato bene, ma l’Italia ha commesso un numero molto alto di errori – ha commentato lui tempo addietro non riuscendo, tuttavia, a placare le ire dei brasiliani – . Era preoccupata perché riceveva molte critiche. E ha detto: ‘Volevo solo dire che, senza sminuire la tua vittoria, abbiamo fatto molti errori. E ho capito esattamente. Ed era molto affettuosa”.

