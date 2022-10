Non si placano le tensioni tra Loredana Lecciso e Romina Power: l’ultima diffida ai danni della compagna di Al Bano ha scatenato un’altra querelle.

Solo alcune settimane fa, Loredana Lecciso si accomodava nel salotto di Domenica In per raccontarsi in una intervista. Mara Venier, però, ci aveva tenuto a farle sapere in diretta tv di non poter pronunciare il nome di Romina Power perché era giunta una diffida da parte dell’americana. Stupita davanti alle informazioni datele dalla conduttrice, la Lecciso aveva proseguito ma, nelle ultime ore, un amico della compagna di Al Bano fa sapere che è davvero stanca dei comportamenti della Power.

Loredana Lecciso e Romina Power, guerra senza fine

Da anni la querelle tra Loredana Lecciso e Romina Power occupa le pagine del gossip. Le due sembrano contendersi il primato su Al Bano che, al momento, preferisce non esprimersi sugli ultimi fatti che hanno interessato la compagna.

Un amico della Lecciso, però, ha raccontato al settimanale Nuovo che Loredana inizia ad essere davvero stanca degli atteggiamenti di Romina.

“Si sente danneggiata… – ha riportato la fonte vicina al cantante di Cellino San Marco – . Sono 20 anni che Romina fa di tutto per stuzzicarla…Nelle interviste parla di sé come se fosse ancora la moglie…Sul palco gioca a fare l’innamorata…Loredana è stanca…”.

La Lecciso, inoltre, sarebbe turbata proprio perché le continue interferenze della Power le impedirebbero di lavorare serenamente.

“Con questa diffida va a intralciare il lavoro di un’altra persona, che non può parlare liberamente e rischia di perdere opportunità in Tv… – si legge ancora sul settimanale – . C’è anche un potenziale danno economico da non sottovalutare…”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG