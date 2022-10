Il passato, la crescita, l’amore e il cambiamento. Elenoire Ferruzzi si è raccontata a 360° ricordando anche come era da giovane…

Elenoire Ferruzzi è senza dubbio uno dei personaggi di maggiore spicco della nuova edizione del GF Vip. Nell’ultima puntata del noto reality la transgender che ha conquistato il cuore di migliaia di follower sui social e anche i telespettatori ha raccontato alcuni passaggi della sua vita ricordando anche i tempi in cui era molto giovane.

Elenoire Ferruzzi: come era e le foto

Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi ha spiegato in modo abbastanza preciso quali siano stati in passato i suoi pensieri e cosa l’abbia portata a tale cambiamento: “L’immagine così forte l’ho ricercata nel tempo. Volevo appianare il divario tra la mia anima e la mia fisicità. Io ero una donna molto semplice e molto bella, ma a me non piaceva quel tipo di immagine. Io ho voluto appianate il tipo di divario che c’era tra la mia effervescenza e la mia fisicità e ora ci sono riuscita, ora sono come volevo essere”, ha raccontato.

Parole anche sull’infanzia quando ancora era Massimo: “Massimo era un bambino molto educato, gentile, garbato, che cercava sempre di non fare del male mai a nessuno. Era molto isolato, giocava da solo… Perché non era capito. I compagni li ricordo in molto molto aggressivo, perché la mia disforia di genere era molta evidente. Io ho passato le pene dell’inferno. Stavo solo con le bambine, giocavo solo con loro”.

Al fianco della Ferruzzi c’è sempre stata una figura molto importante, mamma Giovanna: “Una donna meravigliosa, avanti anni luce, una persona che mi ha accompagnato per mano, in un cammino doloroso fatto di ostacoli e tanto dolore”.

Negli scatti disponibili via social è possibile vedere come fosse in precedenza Elenoire. Su Instagram sono presenti foto in cui è già bionda, ma il viso e lo stile sono ben diversi da quelli attuali.

Di seguito un post Instagram della Ferruzzi con una foto di lei a 20 anni:

