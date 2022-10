Al GF Vip Antonino Spinalbese mette in dubbio il proseguimento del reality. Il motivo è da ricercare nell’assenza di una persona…

Altro colpo di scena in arrivo al GF Vip? Antonino Spinalbese vorrebbe lasciare il programma o, per lo meno, ci starebbe pensando. Nella notte è arrivata la confessione agli altri concorrenti. La colpa delle sue perplessità starebbe nel fatto che, con l’uscita di Ginevra Lamborghini, ha perso il suo equilibrio all’interno della Casa…

GF Vip, Antonino Spinalbese via dalla Casa?

Antonino Spinalbese

Dopo la puntata del GF Vip durante la quale Ginevra Lamborghini è rientrata per parlare con lui, Antonino Spinalbese si è lasciato andare ad alcune frasi molto particolari che farebbero pensare ad una sua possibile uscita dal reality.

“Mi sa che non ce la faccio fino a lunedì”, ha ammesso l’ex di Belen. “Io sto qui a lungo? Guardate sono sincero. Io non avevo problemi fino ad adesso. Perché io avevo trovato lei nel mio habitat. Stavo da dio insieme a lei e le giornate passavano anche veloci. Adesso però le cose senza di lei sono cambiate. Nulla togliere a voi ci mancherebbe. Diciamo che è come se ti levassero il lavoro, è un bel colpo ragazzi”.

Insomma, c’è grande incertezza nelle parole di Spinalbese che è combattuto: lotterà per ritrovare il proprio equilibrio senza Ginevra oppure no?

