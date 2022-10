Stefano De Martino in versione vice papà e baby sitter con Luna Marì, figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese.

Belen Rodriguez a lavoro e allora ecco che a Stefano De Martino toccano le questioni di casa e di famiglia. Non solo quelle “dirette” (passateci il termine), ma proprio tutto. Infatti, dai canali social della coppia, che da poco ha acquistato una nuova dimora vicino a Napoli dove trascorrere e creare la loro “nuova vita” insieme, arrivano immagini tenerissime del ballerino e conduttore impegnato a fare da baby sitter anche a Luna Marì, figlia della compagna argentina e di Antonino Spinalbese.

Stefano De Martino dolce baby sitter di Luna Marì

Stefano De Martino

Mentre Belen Rodriguez era impegnata per lavoro in uno splendido casale intorno a Firenze dove è stato organizzato lo shooting fotografico, i figli dell’argentina sono rimasti a casa. Con loro non c’erano però i nonni, con mamma Veronica e papà Gustavo che hanno seguito la figlia in Toscana. E allora chi si è preso cura di Santiago e anche di Luna Marì? Ovviamente ci ha pensato Stefano De Martino…

La conferma è arrivata dalle stories social della Rodriguez che si è mostrata in videochiamata con la secondogenita Luna che era, appunto, insieme al giovane ballerino e conduttore.

La piccola è apparsa seduta sul divano nero di un’abitazione che sembra essere quella di De Martino. L’uomo si dimostra quindi un bravissimo “vice papà” per la bimba di Belen e Spinalbese, oltre ad essere super, ovviamente, per il suo Santiago.

Tra De Martino e Luna Marì, poi, si è instaurato un ottimo rapporto come la stessa Belen aveva confidato in passato quando aveva parlato proprio della bimba entrata nella vita del ballerino: “Per lui non era semplice da accettare che nel frattempo avessi avuto un figlio con un altro. Lo ammiro molto per esserci riuscito. Oggi, dopo tutto questo marasma, posso dire di aver avuto la conferma di amarlo davvero tanto”.

Di seguito, invece, un post Instagram di Belen con le immagini dei due figli, Santiago e Luna Marì:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG