Altri mulumori nella Casa del Grande Fratello. Protagonista Patrizia Rossetti che se l’è presa con Pamela Prati e pure con Alfonso Signorini.

Non c’è pace all’interno della Casa del GF Vip. Dopo le varie discussioni tra concorrenti, il caso Marco Bellavia e le squalifiche di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, ecco la furia di Patrizia Rossetti che se l’è presa con Pamela Prati e addirittura col padrone di casa Alfonso Signorini. Tutta colpa di un “favore” non andato giù alla donna…

GF Vip, Patrizia Rossetti è una furia

Patrizia Rossetti

A scatenare la rabbia di Patrizia Rossetti all’interno della Casa è stata una richiesta avanzata da Pamela Prati e concessa dalla produzione del GF Vip. La ex diva del Bagaglino ha chiesto e ottenuto una stanza singola con bagno privato. Una concessione che non è assolutamente piaciuta agli altri concorrenti e, appunto a Patrizia.

La Rossetti, infatti, è andata su tutte le furie e parlando a voce alta con gli altri coinquilini ha detto: “Perché lei si merita la camera singola? Io ho 63 anni e dormo sui divani perché la notte non riesco a prendere sonno. Allora sai cosa ti dico? Che domani mi levo dalle pa**e perché mi hanno già rotto i cogl***i. Avere queste attenzioni per alcune persone e per altre no non va bene”.

Lo sfogo della donna, però, non è finito qui, infatti ha poi proseguito in modo molto duro rivolgendosi direttamente ad Alfonso Signorini: “Alfonso, mi hai fatto una promessa. Vai un po’ a fan***o”.

Staremo a vedere se le parole della donna porteranno dei cambiamenti ulteriori o delle reazioni da parte della Prati e della produzione. Sicuramente, non è la sola ad aver storto il naso per questo “privilegio” concesso alla coinquilina.

Di seguito un post Twitter dell’account @TrashAddicted con le immagini e le parole della Rossetti:

Patrizia fa la pazza contro Pamela "che caxo ha fatto?Io 63 anni dormo sui divani allora domani mi levo dai coglioni hai capito Alfonso?Vaffanculo!" 🔥🔥🔥 #gfvip pic.twitter.com/QM6pSL6rBF — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 7, 2022

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG