Aveva annunciato il suo matrimonio entro la fine del 2022 e alla fine, a quanto pare, così sarà. Parliamo di Francesca Cipriani che il prossimo 3 dicembre dirà il fatidico sì ad Alessandro Rossi. Curiosa, però, l’indiscrezione a proposito del particolare invito alle nozze spedito ad amici e parenti. Infatti, pare ci sia stata una precisa richiesta…

Francesca Cipriani: l’invito particolare per il suo matrimonio

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, come detto, convoleranno a nozze molto presto. Per la precisione il prossimo 3 dicembre 2022. La data esatta del matrimonio l’ha resa nota Novella2000 e in queste ore arrivano numerosi dettagli sulla giornata alla quale parteciperanno anche tanti personaggi Vip.

Non solo Alfonso Signorini che sarà testimone ma anche altri vecchi compagni di avventure della Cipriani che hanno condiviso con lei molto momenti tra i vari show televisivi ai quali la ragazza ha preso parte.

Curioso un dettaglio relativo agli inviti di nozze. Infatti, pare che la coppia abbia deciso di inoltrere le partecipazioni con una precisa richiesta con tanto di loro Iban scritto sopra.

L’indiscrezione arriva da The Pipol Gossip che ha scritto in un post Instagram: “Nell’invito spunta un iban con una dicitura: ‘Se volete farci un regalo, caricate il nostro iban!'”.

Inevitabile una serie di commenti sulla “richiesta” dei prossimi sposini. Diversi utenti hanno ritenuto il gesto strano e insolito ma molti altri, invece, hanno riferito che, specie in alcune zone d’Italia è una cosa comune. Insomma, niente di strano nella richiesta della Cipriani e del suo Alessandro. Non resta che attendere ancora qualche tempo per vedere come andranno le nozze…

Di seguito il post Instagram di The Pipol Gossip sul matrimonio della coppia:

