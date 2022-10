Un video di Chiara Ferragni in cui si vede la piccola Vittoria sdraiata sul cane Matilda ha scatenato non poche critiche sui social: il motivo.

Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video in cui si vede la piccola Vittoria giocare affettuosamente insieme a Matilda, il cane di casa Ferragnez. Matilda, un piccolo bulldog francese, è stesa sul pavimento e la bambina ci si sdraia sopra per coccolarla.

Un video innocente che ha ricevuto moltissimi mi piace e commenti d’affetto sui social. Non mancano però alcuni utenti che hanno invece storto il naso di fronte a questo video, ritenendo inopportuno che la bambina si avvicini così tanto ad un cane e le dia fastidio, visto che questo potrebbe rendere l’animale pericoloso.

Il video di Chiara Ferragni e la figlia Vittoria

Spicca tra i tanti commenti sotto il video quello di un utente che scrive: “Poi chiedetevi perché i cani mordono i bambini. Mati sarà brava, ma l’educazione dei bambini sul comportamento da tenere coi cani si insegna fin da questa età…”. Cuuuccioleeee” “Teeeenere” “Doooolci” finché non diventa “poverina! Il cane è impazzito” “brutto kane kattivo che morde i bambini”. Un commento che ha ricevuto più di 200 mi piace.

La critica rivolta a Chiara Ferragni riguarderebbe quindi il bisogno di insegnare ai bambini, già dalla più tenera età, come comportarsi con i cani e più in generale gli animali. Non sono infatti giocattoli e anche loro necessitano del loro spazio personale.

Riproduzione riservata © 2022 - DG