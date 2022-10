A Le Iene Saverio Raimondo ha fatto un monologo sulla body positivity che ha acceso grandi polemiche sui social.

Pioggia di insulti per Saverio Raimondo e il suo discorso sulla body positivity, andato in onda il 4 ottobre durante il programma de “Le Iene“. Il comico ha deciso di rendere protagoniste del suo sketch due donne che in passato hanno ricevuto commenti molto forti nei confronti dei loro corpi: Emma Marrone e Vanessa Incontrada.

Ad un certo punto del suo intervento, Raimondo dice: “Prendiamo il caso delle gambotte di Emma. C’è stato un uomo che ha commentato il fatto che non sarebbe dovuta scendere la scale dell’Ariston con le calze a rete in quanto ha, appunto, le “gambotte”. Ebbene, io per esprimere le mia solidarietà nei confronti di Emma e per fare la mia personale lotta al patriarcato, sono andato online, ho cercato le foto di Emma con le calze a rete e, quando le ho trovate e le ho viste mi ci sono mastur***o sopra”.

Per quanto riguarda Vanessa Incontrada, il comico ha detto: “Anche quando Vanessa Incontrada ha fatto copertina in cui si è mostrata nuda su Vanity Fair. È un gesto inclusivo, è una goccia nel mare, mi rendo conto. Anche se, nel mio caso, erano molte gocce. Ma è il gesto più inclusivo che maschio etero possa farei nei confronti dei corpi non conformi”.

La reazione dei social allo sketch di Saverio Raimondo

Ieri sera a Le Iene è andato in onda questo schifo. Sono sconvolta pic.twitter.com/mKGmzWIYze — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) October 5, 2022

In pochissimo tempo dopo la messa in onda del programma si è riversato sui social un fiume di critiche per Saverio Raimondo. Moltissimi hanno ritenuto totalmente inappropriato che il comico commentasse in questo modo il corpo delle due donne.

Altri utenti hanno invece preso le sue difese, ritenendo che l’ironia del comico non sia stata compresa fino in fondo e che volesse proprio far leva su quelle tematiche definite politicamente corrette. Per il momento nessuna delle due donne ha commentato lo spezzone comico che le ha viste protagoniste.

