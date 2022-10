Il Maurizio Costanzo Show non andrà in onda questo venerdì: cosa è successo? Maurizio Costanzo sta male?

Salta la puntata di venerdì 7 ottobre del Maurizio Costanzo Show a causa di un’indisposizione del conduttore. A dare la notizia è stato TvBlog, che ha ricevuto un comunicato a poche ore dalla registrazione della puntata prevista per sta sera. Non è ancora chiaro quale sia il motivo che ha portato Maurizio Costanzo a non potersi presentare alla registrazione della puntata.

Il buco del palinsesto di sta sera sarà probabilmente riempito con la messa in onda di un film.

La seconda puntata del Maurizio Costanzo Show

Maurizio Costanzo

La seconda puntata dello show avrebbe dovuto vedere protagonisti diversi ospiti tra cui: l’ex presidente del consiglio Giuseppe Conte, l’editore di La7 Urbano Cairo, la cantante Patty Pravo, l’attore Ricky Tognazzi e il giornalista Alberto Matano. Durante la puntata si sarebbe anche trattato del Grande Fratello Vip e del caso legato all’ex concorrente Marco Bellavia.

Non si sa ancora se questi interventi verranno recuperati tutti insieme nella prossima puntata o se verranno recuperati parzialmente.

Proseguirà normalmente invece la trasmissione “S’è fatta notte“, in onda su Rai 1 il lunedì e condotta da Costanzo insieme a Pino Strabioli. Le puntate sono state infatti registrate in precedenza e questo ne permetterà la trasmissione regolare.

