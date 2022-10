Giovanni Ciacci rivela come sono stati i giorni successivi all’eliminazione dal reality: “Mi hanno sputato in faccia…”.

Nella diretta del Grande Fratello Vip 7 del 6 ottobre Alfonso Signorini ha parlato in studio con l’ex concorrente Giovanni Ciacci. Lo stilista è stato eliminato dalla casa la settimana scorsa, in seguito al caso di Marco Bellavia. Le sue azioni però lo stanno perseguitando anche fuori dal programma, e l’uomo confessa a Signorini che sta passando dei giorni di inferno.

Rivolgendosi ad Alfonso Signorini, Ciacci spiega: “Questa mattina al supermercato mi hanno sputato in faccia. La mia famiglia ha ricevuto minacce di morte. E l’azienda per la quale lavoro ha ricevuto più di 1000 mail in cui veniva richiesto il mio licenziamento”.

Il commento di Ginevra Lamboghini e Alfonso Signorini

Anche Ginevra Lamborghini ha detto la sua sulla situazione che si sta creando in seguito alla situazione Bellavia: “Ho vissuto tre giorni che mi sembravano 8 mesi d’inferno, sono stata iettata di parole, rimproveri, minacce di ogni tipo contro la mia famiglia”.

Alfonso Signorini è stato anche accusato da diversi giornali di aver fatto una “doppia morale” nei confronti della ragazza. In molti gli hanno criticato di aver squalificato Ginevra a causa del suo comportamento ma che le abbia poi riservato delle parole di conforto.

Il conduttore commenta così in puntata: “Non avrei dovuto abbracciare Ginevra? Non darle il calore e l’empatia e lasciarla nella sua disperazione così come i concorrenti avevano lasciato nella disperazione Marco Bellavia? Forse quello avrebbe significato predicare bene e razzolare male. La Lamborghini ha sbagliato e ha pagato secondo le regole della morale, ma adesso è giusto che riprenda in mando la sua vita.“

