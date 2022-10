Britney Spears ha pubblicato delle foto su Instagram senza pudore… ancora una volta la cantante è completamente senza veli.

Non è la certo la prima volta che Britney Spears pubblica delle foto sui social in cui è completamente svestita. Negli ultimi non si è mai fatta problemi a condividere con i suoi fan foto osè che la ritraggono senza veli. Recentemente la cantante si trovava in vacanza alle Hawaii con il suo terzo marito: Sam Ashgari, con cui si è sposata a giugno 2022.

La donna, classe ’81, non è riuscita a trattenersi e si è fatta immortalare in una spiaggia da sogno con indosso solamente un cappello di paglia. Per il resto è come mamma l’ha fatta, coperta solo da piccole emoticon per le zone più intime, ma le foto lasciano poco all’immaginazione.

Le foto di Britney Spears e la reazione dei figli

Le foto pubblicate da Britney Spears su Instagram hanno ricevuto in pochissimo tempo 1 milione di likes e centinaia di migliaia di commenti. Queste foto osè che la cantante pubblica hanno però un prezzo da pagare. I figli della donna, infatti, hanno da tempo deciso di tagliare i ponti con la madre, a causa proprio dell’uso che la donna fa dei social.

Sean Preston, 17 anni, e Jayden James, 16 anni vivono ormai da diverso tempo unicamente con il padre, il rapper Kevin Federline, che ha commentato così il comportamento di Britney: “È dura avere a che fare con la continua esibizione del corpo della madre. Non riesco a immaginare come ci si sente ad essere un adolescente che deve andare al liceo dopo tutto questo”.

