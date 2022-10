Wanna Marchi e Stefania Nobile non nascondono il desiderio di prendere parte ad un reality show ma c’è qualche problema…

Tornate alla ribalta con la loro serie Netflix, Wanna Marchi e Stefania Nobile vogliono riprendere la loro vita in serenità e, magari, un giorno, partecipare anche ad un reality show. Non uno qualsiasi, bensì L’Isola dei Famosi, programma nel quale sarebbero state inserite nel cast in passato ma che poi non ne ha visto la partecipazione. Ma in futuro…

Wanna Marchi e Stefania Nobile ad un reality?

Wanna Marchi

Parlando a Superguida TV, Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi ha detto: “Noi all’Isola? C’è una causa. Vorrei tanto fare una petizione e far decidere agli italiani se possiamo partecipare a un realitiy. Non capisco perché un camionista che va in carcere e poi esce torna a fare il camionista e noi non possiamo fare la televisione visto che siamo la televisione. L’Isola mi piacerebbe molto il Grande Fratello mi verrebbe meno bene, non mi spaventa ovviamente stare chiusa in una casa dopo essere stata in carcere”.

E ancora sul GF: “Non chiamiamolo GF Vip perché nessuno li conosce quelli che sono al Grande Fratello. Facciamo un’edizione nuova: amanti di vip, amici di vip, parenti di vip. Allora si”.

Cosa spingerebbe le due donne a prendere parte ad un reality? La spiegazione è semplice: “Mi piacerebbe avere questo riscatto sai per cosa? I ragazzi ventenni non ci conoscono o meglio, conoscono solo il peggio della nostra storia ma non sa cosa facessimo in televisione. Ora con questa serie, ci conoscono meglio e sanno che non recitavamo una parte. Eravamo così a casa e in tv”.

