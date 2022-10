La nota Dama di Uomini e Donne Gemma Galgani ha raccontato momenti privati della sua vita compreso un durissimo dolore vissuto.

Protagonista indiscussa da diverse edizioni di Uomini e Donne, Gemma Galgani torna a far parlare di sé ma questa volta non per una delle sue classiche discussioni con Tina Cipollari ma per un’intervista in cui ha rivelato alcuni dettagli molto privati della sua vita.

Uomini e Donne, la confessione di Gemma

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

A Uomini e Donne Magazine, come riportato anche da diversi media come Gossip e Tv e Caffeina Magazine, Gemma si è concentrata prima di tutto sull’estate appena trascorsa e sulle recenti vacanze estive: “Ho trascorso delle vacanze all’estero, molto belle. Ma ho vissuto anche momenti di malinconia al tramonto. Vorrei avere voglia di stringere la mano a un partner che finora non ho trovato”, ha detto la donna.

Poi, tornando a parlare di argomenti ben diversi e forti: “Avevo già compiuto quarant’anni quando ho scoperto di essere incinta”, ha confessato la Galgani. “Quel bambino, poi, l’ho perso. Neanche il mio psicanalista riusciva ad essermi d’aiuto”. E ancora: “Mi sarei sentita di diventare una madre single”.

La vita poi è andata avanti e la Dama torinese decise di concentrare ogni sforzo sulla vita lavorativa. Oggi, come ben sappiamo, Gemma è ancora alla ricerca dell’anima gemella. Chissà se in questa nuova edizione di Uomini e Donne riuscirà a trovarla oppure no.

Di seguito, invece, un recente post Instagram di Gemma:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG