23 anni per il figlio di Rocco Siffredi, Leonardo. La famiglia si è riunita per festeggiare questa giornata speciale del ragazzo.

Il figlio di Rocco Siffredi, Leonardo Tano, ha compiuto 23 anni e per l’occasione la famiglia al completo si è riunita per festeggiare. Un bel quadretto per il celebre attore e i suoi cari che è finito pure sui social dove la moglie, e mamma del festeggiato, Rozsa Tassi, ha pubblicato uno scatto celebrativo.

Rocco Siffredi e il compleanno del figlio

ROCCO SIFFREDI

Come detto, la famiglia di Rocco Siffredi si è riunita al gran completo per festeggiare il compleanno di Leonardo. Tutti i membri si sono ritrovati in un ristorante di Milano. Presenti, chiaramente, anche il pimogenito di Siffredi, Lorenzo, e mamma Rozsa Tassi.

É stata proprio la donna a condividere su Instagram una foto in cui tutti e quattro i componenti della famiglia compaiono seduti al tavolo al momento del taglio della torta. Il quadretto è completato da un bell’abbraccio di gruppo e una didascalia semplice: “Auguri”.

Il fratello maggiore di Leonardo, invece, Lorenzo ha condiviso una foto del festeggiato, sempre della stessa serata, scrivendo: “Happy Birthday lil bro”.

Se vi state chiedendo cosa faccia il neo 23enne e se stia seguendo le orme del padre, la risposta è negativa. Infatti, in passato proprio Leonardo aveva raccontato di non voler seguire il lavoro del buon Rocco: “Non mi interessa proprio. E poi credo che sarebbe stupido fare qualcosa solo perché prima l’ha fatta tuo padre”.

Di seguito il post Instagram della compagna di Siffredi Rozsa Tassi:

