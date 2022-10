Messaggio social di Sara Manfuso dopo l’uscita dal GF Vip, il caso che l’ha vista coinvolta e la forte discussione con Signorini.

Torna a parlare via social Sara Manfuso e lo fa all’indomani della forte discussione avuta con Alfonso Signorini post uscita dal GF Vip. La donna ha voluto manifestare ancora una volta la propria posizione in merito a quanto accaduto sia col caso Bellavia sia la vicenda con Ciacci che l’ha vista coinvolta in prima persona.

Sara Manfuso, la precisazione dopo il GF Vip

Sara Manfuso

Come detto, Sara Manfuso ha voluto fare alcune precisazioni riguardo la sua uscita di scena dal GF Vip e soprattutto le sue forti dichiarazioni e annessa lite con Signorini nell’ultima puntata della trasmissione. La donna ha scelto i social e un lungo post nel quale ha affrontato diverse situazioni.

“Non ho mai accusato Giovanni Ciacci di molestie sessuali, ho solo precisato quanto mi abbia ferita la frase ‘simuliamo una violenza sessuale’ accompagnata alla toccata dei miei glutei all’interno della casa del GFVip7”, ha esordito la Manfuso.

“Io sono stata vittima di violenza sessuale a diciassette anni e l’ironia sul tema riacutizza un dolore mai davvero superato. Un problema mio? Colpa degli altri? Ho riso alla sua frase nella casa non perché fossi connivente, ma perché provavo imbarazzo e umiliazione. Non volevo che il mio passato – che pure sarei stata disposta a raccontare secondo i miei tempi e modi – emergesse in una maniera tanto ignobile e ho provato ancora una volta vergogna, preferendo tacere”.

Sulla sua uscita dal reality poi, ecco un’altra precisazione: “Uscita volontariamente dalla casa dopo la vicenda Bellavia perché mi sembrava disonorevole concorrere al montepremi alla luce di atti di bullismo (che non mi vedono comunque protagonista e dai quali mi dissocio integralmente, lottando da sempre contro questi) ho voluto consegnare questa mia fragilità emotiva ad Alfonso in puntata. Conosciamo com’è andata…”.

Di seguito il post Instagram della Manfuso:

