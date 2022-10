Andata in scena oggi la prima udienza per i Rolex tra Francesco Totti e Ilary Blasi: ecco il racconto di come è andata.

Era un giorno tanto atteso, almeno dai diretti interessati e dai fan della ormai ex coppia. Parliamo della data odierna e di Francesco Totti e Ilary Blasi che oggi iniziavano quello che sarà un ciclo di udienze successive alla annunciata separazione. La prima è terminata e vedeva come oggetto i “famosi” presunti Rolex rubati…

Totti e Ilary Blasi: come è andata l’udienza per i Rolex

FRANCESCO TOTTI E ILARY BLASI

Come detto, oggi 14 ottobre 2022, c’è stata la prima udienza per la separazione dei coniugi Francesco Totti e Ilary Blasi. L’incontro odierno doveva basarsi sul “furto” dei Rolex. Come riportato da Fanpage che cita Il Messaggero, i protagonisti della storia non si sono presentati e hanno mandato i loro avvocati a intavolare i primi discorsi, davanti al giudice Francesco Frettoni della settima sezione civile del Tribunale di Roma.

Nello specifico, da quanto si apprende, la causa è stata avviata da Ilary Blasi, assistita dall’avvocato Alessandro Simeone insieme ad altri due colleghi, che ha presentato un ricorso il 12 settembre scorso, per riavere indietro tutte le sue scarpe e borse. Un centinaio di calzature di lusso e accessori griffati Chanel, Gucci ed Hermes, oltre che alcuni dei suoi gioielli più costosi.

Il tutto sarebbe frutto di un “saccheggio” da parte di Francesco Totti come reazione alla sottrazione ai danni del Pupone della sua collezione di Rolex del valore di circa 700 mila euro, insieme ad altri oggetti preziosi che porterebbero la stima a oltre il milione di euro.

L’udienza è avvenuta a porte chiuse e sarebbe duratta circa un’ora e dieci minuti. Il quotidiano ha riportato: “Il magistrato si è riservato di decidere se aprire un’istruttoria, in cui eventualmente sentire i testimoni dei coniugi e se mantenere in un unico giudizio le domande di reintegro nel possesso dei beni di entrambi”. Al momento, la data della prossima udienza non è stata ancora fissata.

Riproduzione riservata © 2022 - DG