Un post social per annunciare un problema di salute: LDA, noto cantante e figlio di Gigi D’Alessio, ha spaventato i fan.

LDA, o se preferite Luca D’Alessio, non sta bene e ha fatto preoccupare i suoi fan. Il figlio di Gigi D’Alessio ha pubblicato un post sui social nel quale ha reso noto di essere obbligato a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo. Il ragazzo si è mostrato sdraiato in un letto d’ospedale, ma non ha specificato le motivazioni.

LDA, come sta il figlio di Gigi D’Alessio

Gigi D’Alessio

“Buonasera a tutti, per comprovati motivi di salute sono costretto a posticipare l’evento che si sarebbe dovuto svolgere questa domenica a San Severo. Inutile dirvi quanto io sia dispiaciuto, ma allo stesso tempo sicuro di poter dare il massimo una volta guarito. Non è nulla di grave, tranquilli”. Sono state queste le parole di LDA su Instagram con tanto di foto dal letto di ospedale.

Avendo fatto preoccupare i suoi fan, Luca D’Alessio, figlio del grande Gigi, ha poi aggiunto con delle stories: “Vi sto leggendo tutti. State tranquilli, io sto bene. Non è nulla di grave. Vi voglio tanto bene”. E ancora: “Le cose vanno affrontate tutte con il sorriso perché se vi guardate un secondo indietro noterete quante persone stanno peggio di voi. State tranquilli perché la mia situazione è una sciocchezza e tornerò più forte di prima”.

Il cantante non ha specificato i motivi per cui si trova in ospedale, ma è apparso ad ogni modo abbastanza tranquillo. La speranza è che possa rimettersi presto.

Di seguito il post Instagram di LDA:

