Aveva pensato ad un futuro solo con lei, fare una famiglia e tanto altro. Eppure, Andrea Ruggeri, alla fine, ha dovuto dire addio ad Anna Falchi dopo oltre 10 anni d’amore. L’uomo è tornato a parlare della conclusione della sua storia con la soubrette che, dalla scorsa estate, frequenta un’altra persona, Walter Rodinò.

Nel corso dell’intervento a ‘Un giorno da pecora’, Andrea Ruggeri ha spiegato come si sia conclusa la sua relazione con Anna Falchi: “Con Anna ci siamo lasciati, è stata una cosa dolorosa, come sempre quando finiscono queste storie. Io poi avevo decretato che quella sarebbe stata la mia famiglia e quindi mi fa ancora meno piacere”.

Ma a rendere il tutto ancora più amaro, le modalità con cui questa conclusione del rapporto è avvenuta: “E poi ci sono le modalità con cui è finita: lei ha parlato coi giornalisti facendo interviste che mi ha tenuto nascoste invece che con me, e questo è stato ancora meno simpatico. Alla fine a conti fatti credo di averci guadagnato io”.

Parlando poi dell’attuale rapporto con la donna, ove ci fosse, Ruggeri ha spiegato: “Non si resta amici quando si sta insieme così tanto. È andata così, fa parte della vita e io comunque ad Anna vorrò sempre bene”.

Come detto, adesso la Falchi è andata avanti e dalla scorsa estate frequenta Walter Rodinò che sta cercando di conoscere in maniera più approfondita. L’uomo ha due figli nati da un precedente rapporto e a detta della donna questo è un fattore che aiuta molto dato che anche lei è madre di Alyssa, 11 anni, avuta dal breve legame con l’imprenditore Danny Montesi.

Di seguito, invece, un vecchio post su Instagram della nota soubrette:

