A Uomini e Donne è finita la pazienza per una dama e un cavaliere che ad ogni puntata litigano. Il pubblico vorrebbe la “cacciata”.

Uomini e Donne torna a far parlare. Nessuna novità particolare a livello di coppie sia per il trono over che per quello classico ma un continuo tira e molla, fin troppo forzato, tra una dama e un cavaliere ben noti: Riccardo e Ida. I due si sono “beccati” anche nel corso dell’ultima puntata e ora il pubblico si è stufato e ne vorrebbe l’addio.

Uomini e Donne: il pubblico insorge contro la “coppia”

Maria De Filippi

Nell’ultima puntata andata in onda di ‘Uomini e Donne‘, come detto, c’è stato spazio per il trono over ancora per Ida Platano. La donna, seduta davanti al cavaliere Claudio, ha raccontato di essere uscita con lui e che l’appuntamento si è poi concluso con un bacio.

Proprio il racconto della donna ha scatenato in un certo senso del rumore in studio con diversi dubbi sulla vicenda considerando che la dama è sempre sembrata attratta da Riccardo col quale, però, ha detto di aver chiuso da tempo.

Proprio Riccardo, dopo un silenzio sospetto, ha preso parola rivolgendosi alla donna e dando vita all’ennesima discussione che non porta a nulla. La Platano ha provato a spiegare, ancora, cosa prova. Lo stesso l’uomo.

Un botta e risposta che ha generato tantissima polemica tra i telespettatori e gli utenti social che seguono il programma. Infatti, al momento della pubblicazione di un filmato su Instagram proprio tra la Dama e il Cavaliere in questione, tantissimi sono stati i commenti duri.

“Hanno rotto, non ne possiamo più di questi due”, “Sono finti, ora basta”, “Buttateli fuori”, “Ancora a parlare di Riccardo e Ida, state male!”. Insomma, una vera e propria bufera e insurrezione. Maria De Filippi farà qualcosa?

Di seguito il post Instagram di Uomini e Donne con una serie di commenti da parte dei tanti fan che si è stufato del tira e molle e delle continue discussioni futili tra i due:

