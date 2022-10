Nel giorno dell’incoronazione di Re Carlo III, Camilla, regina consorte, potrebbe non ricevere la corona. Tutta colpa di un diamante…

Potrebbe essere in arrivo una possibile beffa per Camilla, regina consorte di Re Carlo III. Infatti, nel giorno dell’incoronazione ufficiale del nuovo sovrano, la donna potrebbe non ricevere la corona a causa di una vicenda che vede protagonista un costosissimo diamante.

Camilla e la diatriba per il diamante della corona

Camilla Shand

Nell’incoronazione solenne di re Carlo III e della regina consorte Camilla del 6 maggio prossimo potrebbero esserci sorprese.

Nello specifico, la donna potrebbe rimanere piuttosto delusa in quanto è possibile che possa non ricevere la corona tradizionale. Quella realizzata per la regina Madre nel 1937. Il motivo? Come spiegato dall’ANSA sarebbe in atto uno scontro, per il momento solo verbale, con l’India.

Il noto media di informazione riporta le voci che arrivano dai media del Regno Unito che spiegano come la colpa sarebbe del Koh-i-Noor, uno dei diamanti più grandi al mondo coi suoi 105 carati, incastonato nella corona della regina.

Tale oggetto prezioso è al centro di una controversia politica e legale tra i due Paesi, con molti indiani convinti che la gemma, scoperta in India nel 14.mo secolo, sia stata “rubata” durante il regime coloniale.

Il diamante era stato acquisito dalla Compagnia delle Indie Orientali dopo le guerre anglo-sikh e presentato alla regina Vittoria nel 1850. Eppure, secondo una fonte sentita dal Daily Mail nella corte reale britannica, l’oggetto è fonte di preoccupazione.

La tensione con l’India sta provocando qualche nervosismo di troppo. Non solo, un portavoce del partito di Narendra Modi, il primo ministro indiano, ha ricordato come l’uso della corona col Koh-i-Noor finirebbe per riportare alla memoria “dolorosi ricordi del passato coloniale”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della Famiglia Reale con Carlo e Camilla:

Riproduzione riservata © 2022 - DG