Belen Rodriguez e Stefano De Martino più felici che mai: fuga d’amore per la coppia che sui social si è mostrata super innamorata.

Sono tornati ufficialmente insieme e, nonostante non sia stiano mostrando troppo sui social, i loro fan sono sempre molto attenti alle loro vite. Parliamo di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che in queste ore sono stati protagonisti di una “fuga d’amore”…

Belen e Stefano, la fuga d’amore: dove sono andati

Belen Rodriguez Stefano De Martino

L’amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino sta andando a gonfie vele. A confermarlo anche le recenti stories sui social della donna.

L’argentina ha condiviso alcuni momenti di quella che, a tutti gli effetti, si può considerare una fuga d’amore. Un bel viaggio nel Regno Unito col suo compagno lontano dalla città e dalle fatiche di lavoro. La coppia si è mostrata in uno scatto dal letto della camera d’hotel. Successivamente un’altra foto di una colazione tipica a base di bacon e pancake. Poi, le immagini da quella che crediamo sia Londra dove i due si stringono per mano in modo molto dolce e affettuoso.

Per Belen e Stefano look casual: trench, jeans e sneakers per De Martino, pantaloni cargo, giacca in renna e sneakers per la 38enne.

Solamente poco tempo fa, proprio il ballerino e conduttore aveva parlato del fatto che i due si stiano mostrando insieme molto meno spesso rispetto al passato confidando: “Di vita privata se n’è parlato tanto in tutti questi anni. Adesso che abbiamo sia io che lei un’identità lavorativa definita sarebbe un peccato se l’attenzione si spostasse su un bacio o un abbraccio in diretta”. Questa vacanza è stata senza dubbio un’eccezione.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’argentina:

Riproduzione riservata © 2022 - DG