A seguito della morte del motociclista 22enne Victor Steeman, un’altra tragedia: sua madre è deceduta due giorni dopo.

Forse il troppo dolore per la perdita del figlio, ma a due giorni dalla morte del giovane Victor Steeman, pilota di moto di 22 anni, sua madre non ce l’ha fatta ed è deceduta per un arresto cardiaco. Una vera e propria tragedia nella tragedia che, in queste ore, sta sconvolgendo l’intero mondo sportivo delle due ruote e non.

A distanza di pochi giorni dalla disgrazia che ha visto Victor Steeman perdere la vita a causa di un fatale incidente nella gara della Supersport 300 del Mondiale Superbike disputata a Portimao lo scorso sabato, ecco un’altra tragedia. Ancora una volta ad un membro della famiglia del compianto 22enne.

Infatti, a distanza di due giorni da quella terribile perdita, ecco che anche Flora van Limbeek, la madre dello sfortunato pilota olandese, è morta a causa di un arresto cardiaco nella sua casa di Lathum.

Poco prima che si verificasse questa ennesima scomparsa e tragedia familiare, il mondo delle due ruote, compresa la classe regina della MotoGP, aveva ricordato il giovane ragazzo con un minuto di silenzio in sua memoria e anche in memoria della leggenda Phil Read.

Adesso, molto probabile che vi sia un altro omaggio, ma per sua madre.

Da sottolineare come la scomparsa del giovane pilota abbia però salvato delle persone. Infatti, gli organi di Victor sono stati donati e sono serviti per permettere di vivere a ben cinque individui.

Di seguito un post Instagram di una fanpage del pilota:

