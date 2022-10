Grande lutto tra gli sportivi e, in particolar modo, tra gli appassionati di motociclismo: è giunta la notizia della morte del pilota 22enne.

Il pilota motociclistico Victor Steeman era stato coinvolto lo scorso weekend in un terribile incidente durante la Gara 1 del Mondiale Supersport 300 in Portogallo. Il giovane, a bordo di una Kawasaki, è stato coinvolto in un incidente in curva 14, insieme ad altri piloti, e sin da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi. La gara è stata sospesa e Steeman è stato immediatamente soccorso dai medici e trasportato in ospedale, ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Nelle ultime ore è stata annunciata la morte del giovane Steeman. Il mondo del motociclismo è in lutto e la famiglia del pilota ha voluto far sentire tutto il dolore con una nota stampa.

“Purtroppo quello che tutti i genitori di un pilota di motociclismo temono sempre è accaduto. Il nostro Victor non è riuscito a vincere quest’ultima gara – ha fatto sapere – . Nonostante l’insopportabile perdita e il dolore, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe è riuscito a salvare altre cinque persone donando i suoi organi”.

“Vogliamo ringraziare tutti per il modo in cui avete vissuto con noi questi ultimi giorni. Il nostro Victor ci mancherà moltissimo”, si legge a conclusione del comunicato.

