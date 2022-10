Iva Zanicchi non ha mai nascosto le sue preferenze per la destra politica e, intervistata da Igor Righetti, ha espresso il desiderio di un duetto con Giorgia Meloni.

In gara a Ballando con le stelle, Iva Zanicchi è recentemente finita al centro di una polemica per l’offesa rivolta a Selvaggia Lucarelli nel corso della gara. Le due pare siano riuscite a chiarire, ma i contrasti continueranno sicuramente ad avere degli strascichi nel programma di Milly Carlucci. Intanto la Zanicchi, in occasione dell’intervista radiofonica a “L’autostoppista”, non ha esitato ad esprimere e sottolineare le sue preferenze politiche.

Iva Zanicchi, dalla Meloni a Berlusconi

“Con quale politico italiano farei un duetto? Canterei volentieri con Giorgia Meloni – ha raccontato la Zanicchi a Righetti, confermando l’estrema simpatia che nutre nei confronti della nuova premier – . Lei ora ha tanto da fare, ma è una donna spiritosa, carina e simpatica. L’ho incontrata un paio di volte al Gran Premio di Monza”.

Il grande affetto di Iva Zanicchi, però, è sempre per Silvio Berlusconi, considerato il politico italiano più sexy, almeno agli occhi dell’Aquila di Ligonchio.

“Sexy come Silvio Berlusconi… ha una certa età ma ha quel fascino che nessuno gli può togliere”, ha voluto dire la cantante, asserendo che sono tanti i politici italiani con un certo sex appeal. Nessuno, però, riuscirà mai a superare quello di Berlusconi.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG