Alessandro Cecchi Paone senza freni a proposito della sua relazione con Simone Antolini: diversi aneddoti e curiosità intime rivelate…

Alessandro Cecchi Paone senza freni a ‘Le Iene’ a proposito del suo amore per Simone Antolini. I due fanno coppia ormai da mesi e le prime foto insieme erano uscite questa estate, quando il settimanale Chi li aveva pizzicati in barca in vacanza. Adesso, il noto giornalista e divulgatore scientifico si è lasciato andare raccontando anche alcune particolarità intime del loro rapporto…

Cecchi Paone e l’intimità con suo Simone

ALESSANDRO CECCHI PAONE

Le parole di Alessandro Cecchi Paone partono subito in modo piuttosto forte e intimo e si fa riferimento alla vita “sotto le coperte” tra lui e Simone.

A quanto pare i due si amano molto e se lo dimostrano anche fisicamente contando il numero di rapporti settimanali: “Cinque volte a settimana con due giorni di riposo. Sì, ogni tanto ci riposiamo”. E ancora: “Io reggo bene ancora, ma devo fare una assicurazione sulla vita”. Sulla durata del rapporto medio si parla, invece, di circa venti minuti, massimo mezz’ora.

Entrando ancora di più nell’intimità di coppia, il divulgatore scientifico ha raccontato: “Il posto più strano dove l’abbiamo fatto? In barca, l’ha visto tutto il mondo”, ha detto Cecchi Paone facendo rifermento al famoso servizio fotografico di Chi di questa estate mentre i due erano in barca.

Parlando, invece, della cosa che più eccita l’uno dell’altro, se Simone risponde: “Le gambe”, molto più diretto è stato il compagno famoso: “Il cu*o”.

Infine, un’ultima curiosità sul nomignolo che il volto noto della tv ha dato al compagno: “Lo chiamo bionda!”. Insomma, una coppia davvero felice e con grande complicità a giudicare dal modo scherzoso e divertito con cui hanno risposto anche alle domande più “scomode” de Le Iene…

Di seguito un post Instagram di un utente che mostra il famoso scatto di Chi della coppia questa estate:

