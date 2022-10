Pesantissime accuse a Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: una donna dice di essere la vera madre di Luna Marì.

Accuse fortissime e una storia che ha del clamoroso – e dell’assurdo -. Stiamo parlando di quanto raccontato in un video su Tik Tok dall’utente @tatania9222new che chiama in causa Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese per “averle portato via” quella che lei chiama “sua figlia”, Luna Marì…

Le accuse a Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese: la storia

Belen Rodriguez

Come detto, l’incredibile storia e le pesanti accuse arrivano dai social e precisamente da un video condiviso su Tik Tok dall’utente @tiziana9222new. Le parole della donna sono rivolte direttamente a Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese e spiegherebbero una serie di cose riguardo la secondo genita della coppia, Luna Marì, che, secondo la donna, sarebbe sua figlia.

“Spinalbese, in questo video mi rivolgo direttamente a te. Se ami come dici tua figlia, devi dire la verità”, ha esordito questa signora Tatania nel suo video. La donna sostiene di essere stata operata da dei chirurghi plastici presso l’Ospedale Borgotrento di Verona e, mentre si trovava sotto anestesia, alcune persone (medici) le avrebbero sottratto illegalmente e senza il suo consenso organi sani, ovociti e gameti.

Il perché di questa sottrazione? Stando alla ricostruzione della ragazza, il motivo è facile: Belen ed il compagno si sarebbe appropriati dei suoi ovociti perché la showgirl argentina sarebbe in realtà una donna transessuale: “Belen è un uomo non è nata donna, non ha utero ed ovaie”.

Il racconto della donna è poi proseguito: “Antonino e Belen voi sapevate che usare una madre surrogata e ovociti rubati è un reato. State tenendo illegalmente mia figlia e non me la volete restituire, la sfruttata da quando è nata per lavorare sui social. Lei vi mantiene vi dà visibilità e fama”.

E ancora: “Luna Marì non assomiglia per niente a Belen. Ha la pelle color porcellana come me, gli stessi occhi di ghiaccio, i capelli biondi, lo stesso modo di guardare. Abbiamo entrambe la stessa macchiolina-neo sulla testa”. Un racconto che si conclude con tanto di foto comparativa tra il suo volto e quello della bimba.

Una vicenda davvero surreale e che farà indubbiamente parlare. Chissà se ci sarà una risposta dai diretti interessati…

Di seguito un post Instagram recente dell’argentina con la piccola Luna Marì:

