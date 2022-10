Sempre molto attivi sui social e super seguiti anche in tv. Parliamo di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che a ‘Le Iene’ si sono divertiti in una sorta di intervista doppia sulle loro abitudini intime. Spiccano alcune parole su dei momenti davvero particolari vissuti…

L’intervista di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser prende spunto dal “contratto” diventato famoso tra Ben Affleck e Jennifer Lopez a proposito di alcune regole anche sotto le coperte come quella che prevede di avere rapporti almeno 4 volte alla settimana. Ceciu si è detta favorevole: “Cosa penso di Afffleck e J.Lo e del contratto? Ci sta perché poi quando ti sposi non hai più voglia di fare niente… poi io sono una rompicogl***i”.

Passando poi ad argomenti più piccanti, Moser ha svelato: “Cosa mi eccita più di Ceci? Il fondoschiena, quella parte che sta appena sopra il c**o”.

Sull’ultima volta che i due hanno avuto un rapporto: “Qualche giorno fa. Di solito facciamo sesso due volte la settimana”, ha detto la ragazza.

Poi la confessione: “Un posto strano dove l’abbiamo fatto? Nel camerino di Mattino 5”. Il racconto dell’intimità di coppia è proseguito: “Se Ignazio ha fatto cilecca? Purtroppo sì e mi sono messa a piangere”. E lui ha aggiunto: “Lei mi diceva: ‘Non ti piaccio più’. Mi sono sentito una pressione addosso…!”.

I due proseguono poi sul fatto del fingere o meno a letto: “Orgasmo? Se non arriva, ti faccio lavorare finché non arriva”, ha detto Ceciu. E poi: “Quanto è lungo il suo gingillo? Dipende dal momento, ci sono diverse misure: è magico!”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram con i due piccioncini:

View this post on Instagram

