Iva Zanicchi dà già spettacolo verso l’inizio di Ballando con le Stelle. Sono subito scintille con Selvaggia Lucarelli…

Neppure il tempo di iniziare con la nuova stagione che ‘Ballando con le Stelle’ fa già parlare. In modo particolare Iva Zanicchi che nel corso di una conversazione con Milly Carlucci ha punzecchiato, e non in modo tenero, Selvaggia Lucarelli.

Iva Zanicchi punge Selvaggia Lucarelli

Iva Zanicchi

La trasmissione vera e propria inizierà sabato 8 ottobre ma Ballando con le Stelle è giù più frizzante. Merito anche delle ultime parole di Iva Zanicchi sui giudici del programma ed in particolare su Selvaggia Lucarelli.

Nella clip di Ballando Segreto, spazio web dedicato al talent show, infatti, sono arrivate alcuen dichiarazioni decisamente fumantine della cantante.

La Zanicchi mentre parla con Milly Carlucci accenna al “timore” per i giudici e lancia una frecciatina proprio a Selvaggia Lucarelli: “La giuria… ognuno di loro avrà un ruolo, ormai la televisione la conosciamo. Tutti mi hanno detto: ‘Stai attenta, stai attenta’… A questa, come si chiama, non mi ricordo neanche come si chiama. Scusa, la Lucarelli. Se lei dici delle cose, io ci sto, anzi chi se ne frega, va bene. Se esagera, allora spero di… che non arrivi a offendere, se offende allora io non riesco”.

Il modo di parlare della cantante ha generato una piccola risatina nella conduttrice anche se siamo sicuri che avrebbe preferito non ci fossero queste prime “frecciate”. Ad ogni modo la buona Milly ha voluto precisare, a proposito dei giudizi dei giudici, che mai ci sono stati e ci saranno pareri a livello personale dopo le esibizioni ma che tutto si baserà su quanto si metterà in mostra sul palco.

Insomma, non resta che attendere sabato sera per vedere se ci sarà una replica della Lucarelli, magari con i voti…

Di seguito un post Twitter con le parole della Zanicchi:

Iva Zanicchi mette le mani avanti su Selvaggia Lucarelli#ballandoconlestelle pic.twitter.com/MugRzvbgCh — Roberto Mallò (@robymallo) October 5, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG