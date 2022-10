Belen Rodriguez e Stefano De Martino pronti ad un nuovo inizio in una casa acquistata vicino a Napoli che vanta un accesso esclusivo al mare.

Qualche giorno fa aveva fatto molto chiacchierare una serie di contenuti social condivisi su Instagram da Stefano De Martino a proposito di una casa vicino a Napoli che poteva vantare un accesso esclusivo al mare in una zona estremamente richiesta e “costosa”. Belen Rodriguez, parlando a Gente, ha rivelato qualche dettaglio in più sulla nuova dimora che, a quanto pare, sarà un altro loro nido d’amore…

Belen Rodriguez e la nuova casa con Stefano De Martino

Belen Rodriguez

A proposito della nuova casa vicino a Napoli che pare abbia un valore attorno ai 2 milioni di euro, Belen Rodriguez ha rivelato come questa nuova abitazione verrà sfruttata da lei e da De Martino ed in generale dalla sua famiglia.

“Una casa con Stefano è il nostro nuovo inizio. La costruiremo su un terreno che lui ha acquistato vicino Napoli”, ha detto l’argentina sull’abitazione. E ancora: “Lì costruiremo una casa nuova con un bel giardino. Ci darà una mano anche mio padre Gustavo. Così nostro figlio Santiago potrà avere la sua casa sull’albero, come ogni bambino. Ne avevo anche io una da piccola: ma la sua avrà pure il terrazzino. Trasferirci lì? Non proprio, all’inizio faremo avanti e indietro”.

La casa in questione, come detto, avrebbe un valore di circa 2 milioni di euro ed è immersa nel verde con tanto di discesa a mare privata e a prova di paparazzi. L’abitazione dispone di una grande piscina, ma anche di un ampio patio per rilassarsi all’aria aperta o per svolgere attività fisica. Al momento non ci sono grossi dettagli ma siamo sicuri che col passare del tempo la coppia mostrerà il nuovo “gioiello”.

Di seguito il post Instagram condiviso qualche tempo fa da De Martino sulla nuova casa:

