Sui social, uno scatto speciale e una sorta di sfogo per Luciana Littizzetto che ha riabbracciato una persona importante dopo tanto tempo.

Una foto, e soprattutto un abbraccio, che sanno tanto di liberazione. Sono stati mesi pesanti per Luciana Littizzetto che ha finalmente potuto riabbracciare la “sua” Svetlana, una ragazza che adesso ha 24 anni e che era entrata nella famiglia della nota showgirl e comica quando era piccola con il progetto Chernobyl. Insomma, una sorta di figlia per la donna che non la vedeva da mesi a causa dello scoppio della guerra in Ucraina. Adesso, il dolce incontro ben documentato sui social.

Luciana Littizzetto e lo scatto social

Luciana Littizzetto

Quando stava iniziando a delinearsi il pericolo della guerra, Luciana Littizzetto aveva capito la pericolosità della situazione e aveva parlato con Svetlana chiedendole di tornare in Italia. La ragazza, però, non volle lasciare il suo lavoro e aveva optato per stare lì.

Dopo tante difficoltà e tantissimo tempo – diversi mesi -, però, il lieto fine celebrato anche con un messaggio sui social dove, solitamente, la comica condivide solo raramente momenti relativi alla sua vita privata e alla sua famiglia.

“E alla fine… Svetlana è qui! Ogni tanto in questi mesi pensavo che non ci sarei riuscita a riportarla in Italia. Non capivo se fosse solo difficile o proprio impossibile”, ha scritto nella didascalia del suo post la showgirl. “Ma non mi sono arresa. Non ci siamo mai arrese. Ed eccoci qua. Felici”, ha poi concluso.

Nei commenti tantissime parole d’affetto e di gioia per Big Luciana ma anche per la stessa Svetlana. I messaggi sono arrivati da tutti: fan e amici vip anche della tv con il profilo ufficiale anche di ‘Che tempo che fa’ che ha lasciato due emoticon di un cuore. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.

Di seguito il post Instagram della Littizzetto:

