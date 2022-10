Polemiche attorno a Wilma Goich che ha infranto il regolamento del GF Vip: alcune dichiarazioni notturne non sono passate inosservate.

Confusioni, litigate e caso Bellavia. Ma non solo. Al GF Vip ci sarebbe in corso un’altra polemica con protagonista Wilma Goich. Ad attirare l’attenzione dei telespettatori più attenti, alcune dichiarazioni “sospette” della donna che, a quanto pare, avrebbe infranto il regolamento del reality show.

Wilma Goich nella bufera: ha infranto il regolamento

Wilma Goich

All’interno della Casa più spiata d’Italia sta succedendo davvero di tutto. Poche settimane di diretta tv e sono già tantissime le polemiche e le contestazioni. Dopo il caso Marco Bellavia che ha comportato l’uscita di scena dell’uomo e anche l’eliminazione con annessa squalifica di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, ecco il caso legato a Wilma Goich.

Infatti, sembra proprio che la donna abbia infranto il regolamento del GF Vip e che potrebbe, quindi, andare verso un provvedimento. A poche ore dall’uscita di scena di Sara Manfuso, ecco aprirsi un nuovo capitolo legato appunto alla cantante che nella notte si sarebbe lasciata andare a delle dichiarazioni non consentite.

La donna, come mostrano le immagini diffuse sui social da diversi telespettatori e utenti molto attenti al reality, ha parlato a bassa voce, quasi a voler eludere i microfoni obbligatori. Parlando con altri Vip, la Goich sembra parlare a bassa voce per cercare di eludere i microfoni e le telecamere accese 24 ore su 24 su di loro. Non solo. Nelle sue parole ci sarebbe l’intenzione di mettersi d’accordo per fare le nomination nella puntata successiva (di questa sera).

“Per domani dovremmo metterci d’accordo sulle nomination da fare… Tappatevi il microfono. Sì accordiamoci anche per equilibrare”, avrebbe detto la donna secondo alcuni utenti. Sui social sono in tanti ad essersi già scagliati contro di lei. Staremo a vedere se ci saranno provvedimenti.

Di seguito un post su Twitter di un utente social che dimostrerebbe l’accaduto:

i vecchi sono sempre i più bastardi c'è poco da fare#gfvip pic.twitter.com/nbkYkgOQgI — medusa 🧚‍♀️ (@FaTinaameta) October 5, 2022

