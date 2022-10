Il Gf Vip potrebbe rivedere il regolamento e permettere a Marco Bellavia di fare rientro nella casa di Cinecittà: ecco cosa sta succedendo.

L’uscita di Marco Bellavia dal Gf Vip ha scatenato il pubblico del reality show facendo scoppiare un vero e proprio caso. In una condizione mentale poco equilibrata e bullizzato da gran parte dei concorrenti, l’ex volto di Bim Bum Bam si è visto costretto ad abbandonare il programma. Nei suoi confronti si è sollevato un muro di solidarietà che ha costretto il Gf Vip a prendere seri provvedimenti verso alcuni inquilini.

Il manager di Marco Bellavia sul rientro al Gf Vip

A lasciar intendere che il ritorno di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip sia un’ipotesi non remota è il manager del conduttore, Tony Toscano.

“Marco si sta riprendendo, ora deve pensare alla sua salute – ha voluto chiarire all’Adnkronos – . Prima di entrare stava bene, non era depresso, ha superato tutti i test attitudinali e psicologici per cui non aveva nessun problema”.

“Si sta riprendendo, ora deve pensare alla sua salute, ma non esclude il suo rientro nella casa”, ha continuato Toscano che ha lasciato una porta aperta sul rientro di Bellavia al reality show.

Intanto, Marco si è mostrato sui social sereno e sorridente. “Io sto bene, avevo bisogno di riordinare le idee”, ha spiegato lui su Instagram, mentre Federica Panicucci ha anticipato quanto avverrà nel corso della puntata di oggi del Gf Vip: “Marco Bellavia romperà il silenzio e parlerà ad Alfonso Signorini”.

