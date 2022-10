Secondo le informazioni rivelate da Bloomerang e ancora non confermate, Carlo III verrà incoronato il 3 giugno 2023.

Nelle ultime ore nel Regno Unito sono trapelate informazioni in merito alla data in cui Carlo III verrà incoronato. Secondo questa indiscrezione, l’incoronazione dovrebbe avvenire il 3 giugno 2023 a Westminster Abbey. A rendere nota l’informazione è stato Bloomberg, che ha citato una “fonte ufficiale” che ha richiesto di rimanere anonima.

Indiscrezioni rivelano: l’incoronazione di Carlo III sarà il 3 giugno 2023

PRINCIPE CARLO D’INGHILTERRA

Bloomberg ha svelato quindi che la data di incoronazione di Re Carlo III dovrebbe essere il 3 giugno 2023. Questa notizia sarebbe stata riferita da un funzionario che ha deciso di rimanere anonimo e per il momento resta senza conferme ufficiali.

Si tratta quindi di una pura indiscrezione e niente di più. Un portavoce di Buckingham Palace ha confermato al quotidiano The Mirror che qualunque notizia in merito all’incoronazione risulta essere una “pure speculazione”.

Anche se sulla data ufficiale dell’incoronazione non ci sono per il momento conferme, è chiaro che ci sarà da attendere per vedere la cerimonia. Nel caso la data risulti quella reale, la cerimonia dovrebbe svolgersi dopo ben 8 mesi dalla morte della Regina Elisabetta II. Questo in realtà non deve affatto stupire. Anche per la Regina Elisabetta II, ad esempio, si sono aspettati ben 16 mesi prima dell’incoronazione quando è succeduta al padre Giorgio VI.

Perché sarebbe stata scelta questa data?

La scelta della presunta data di incoronazione di Carlo III come Re del Regno Unito sarebbe tutt’altro che casuale. Si tratterebbe infatti di un tributo dedicato alla defunta Regina Elisabetta II in quanto coinciderebbe con il 70° anniversario della sua salita al trono.

Bisogna comunque dire che gli addetti al lavoro stanno mettendo a punto i dettagli dell’incoronazione di Re Carlo III da anni ormai. L’Operazione Golden Orb – letteralmente Globo Dorato – prosegue infatti da tempo allo scopo di arrivare ben preparati al momento dell’incoronazione del nuovo Re.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG