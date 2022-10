Flavia Vento sa come scatenare l’ironia del popolo del web e il suo ultimo Twitter ha dato vita ad una serie di commenti inverosimili.

Finita al centro del gossip per un vecchio pettegolezzo su un flirt con Francesco Totti prima del matrimonio con Ilary Blasi, Flavia Vento è tornata a far parlare di sé. Questa volta, però, non ha nulla a che vedere con la cronaca rosa. La showgirl, da tempo casta e lontana dal mondo dello spettacolo, ha voluto condividere con il popolo di Twitter una “visione celestiale”.

Flavia Vento ha avvistato un ufo, Twitter la deride

“Stamattina ho visto un ufo – ha fatto sapere lei – .Erano le 6.30 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato. Evviva segnali”.

Il post di Flavia Vento ha immediatamente fatto il giro della rete e non sono mancati i commenti esilaranti a riguardo.

Stamattina ho visto un ufo erano le 630 di mattina guardavo la costellazione di Orione ed e’passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato evviva segnaliiiiiiii — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 5, 2022

E, mentre molti ironizzavano sulla visione celestiale della Vento, lei ha continuato ad asserire: “Domani mattina alle sei si vede Orione per chi mi scrive che non si vede a quell’ora. Svegliatevi e vinco la scommessa”.

Domani mattina alle sei si vede Orione per chi mi scrive che non si vede a quell’ora. Svegliatevi e vinco la scommessa — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 5, 2022

Basta poco, in fondo, per diventare protagoniste del web.

