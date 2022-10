Si continua a parlare del caso Bellavia nella casa del Grande Fratello Vip e Elenoire Ferruzzi critica le scelte di Alfonso Signorini e degli autori.

I concorrenti del Grande Fratello Vip continuano a pensare alla strigliata e ai provvedimenti disciplinari presi nei loro confronti dopo l’insensibilità mostrata nei confronti di Marco Bellavia. Nel corso dell’ultima diretta, Alfonso Signorini ha comunicato la squalifica di Ginevra Lamborghini e spedito al televoto flash Giovanni Ciacci, Gegia, Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi. Quest’ultima, però, ha avuto da ridire sulla scelta degli autori.

Elenoire Ferruzzi accusa altri concorrenti del Gf Vip

“Giovanni, Gegia, io e te. Anche altri hanno detto cose contro di lui, però hanno preso le nostre”, ha commentato Elenoire Ferruzzi criticando l’atteggiamento degli autori.

A confermare quanto denunciato dalla Ferruzzi ci sono stati i video di Striscia la notizia, che ha dimostrato quanto anche le dichiarazioni di altri concorrenti contro Marco Bellavia siano state raccapriccianti.

Tra i video incriminati dal tg satirico di Canale 5, sono stati chiamati in causa anche Carolina Marconi – che ha definito “patetico” Bellavia – Charlie Gnocchi – che gli ha urlato “Mi prendi per scemo. Non voglio ascoltarti e guarda altrove non me” – ma anche Wilma Goich e Cristina Quaranta.

Al momento, tuttavia, non è noto se il Gf Vip prenderà ulteriori provvedimenti contro altri concorrenti della Casa. Ciò che è certo è che gran parte del pubblico non è felice della sola esclusione della Lamborghini e di Ciacci.

Riproduzione riservata © 2022 - DG