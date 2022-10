Dolore e commozione nel mondo del calcio in seguito alla morte improvvisa per una leucemia fulminante dell’ex preparatore atletico della Juventus.

È morto Gian Piero Ventrone, ex preparatore atletico della Juventus, ora nello staff del Tottenham di Antonio Conte. Tutti lo conoscevano come il Marine per gli allenamenti molto duri e intensi. Era stato nella Juventus dal 1994 al 1999 e poi dal 2001 al 2004, ed ha fatto parte dello staff che insieme a Lippi ha portato l’Italia al trionfo mondiale del 2006. Aveva scoperto da poco di essere affetto da una leucemia mieloide acuta.

Gian Piero Ventrone, la malattia e la morte

Da pochi giorni, Ventrone aveva scoperto la malattia e, come riportato dalla cronaca, è stato colto da malore lo scorso 4 ottobre.

Arrivato presso l’ospedale Fatebenefratelli di Napoli, l’ex preparatore atletico bianconero era stato subito messo in ventilazione meccanica perché in coma.

Per lui, però, c’è stato poco da fare e si è spento a 65 anni nella sua amata città: il decesso è avvenuto questa mattina alle 6,45.

I funerali di Gian Piero Ventrone si terranno alle ore 15 di domenica 9 ottobre. Il mondo del calcio si è stretto attorno alla famiglia dello sportivo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG