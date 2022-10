Prima del matrimonio con Antonella Liuzzi, l’attore Lino Guanciale ha avuto una lunga relazione con una collega, oggi dichiaratamente lesbica.

Dopo dieci anni di relazione con Lino Guanciale, volto di serie tv celebri come L’allieva, Che Dio ci aiuti o Sopravvissuti, la ex compagna dell’attore, Antonietta Bello, ha raccontato di essersi scoperta lesbica. Nel corso dell’amore con Guanciale non aveva mai avuto dubbi, ma a 35 anni ha avuto modo di analizzarsi e comprendere quale fosse la sua vera “direzione sessuale”.

Antonietta Bello e la scoperta dell’omosessualità

Lo ha raccontato proprio lei in una intervista per Diva e Donna. “Adesso non potrei più fidanzarmi né con lui né con un altro uomo: mi piacciono le donne – ha fatto sapere la Bello – . A 35 anni ho capito di essere lesbica”.

La scoperta di Antonietta è avvenuta in modo molto naturale e graduale. “Per me è stato tutto molto naturale, non l’ho vissuto come uno strappo: è stato come se esserlo avesse fatti parte di me per sempre, per quanto sia emerso fra i 34 e i 35 anni – ha raccontato – . È stato un passaggio graduale, delicato, naturale. Poco alla volta mi sono sempre più sentita attratta solo dalle donne”.

Così l’attrice ha avuto modo di coltivare la sua prima relazione saffica. “Mi chiedevo come sarebbe stato e ora ho capito che avere una relazione con una donna significa non avere binari prescritti su come ci si deve comportare e su cosa bisogna desiderare – ha raccontato – . Ho sentito un’enorme possibilità di costruzione del rapporto: non c’era nulla di scritto, era tutto da creare”.

