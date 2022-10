Pronta per il ritorno in tv con Ballando con le stelle, Paola Barale si racconta senza freni né tabù: la vita da single e il sesso oggi.

Mancava da tempo dal piccolo schermo e, dopo la proposta di Milly Carlucci, Paola Barale ha deciso di tornare in tv per mettersi alla prova con una esperienza del tutto nuova. Tornata single dopo la lunga relazione con Raz Degan, la conduttrice ha confermato di essere single, ma di non essere alla ricerca dell’anima gemella.

Paola Barale: il sesso e le voci sulla sua omosessualità

Intervista da F, la Barale ha parlato della tranquillità raggiunta senza un uomo accanto che, per il momento, non ha alcuna intenzione di ricercare in maniera spasmodica.

“Mi sono accorta che la vita da single è meravigliosa – ha ammesso lei, che dai 16 ai 48 anni ha sempre avuto accanto un compagno – . Semmai il problema è che più stai da sola, più ti abitui a starci”.

E, in effetti, scoperta la bellezza della vita da sola, indipendente da chiunque, Paola ha confermato di non essere alla ricerca di un uomo. La vita sessuale, tuttavia, non è statica.

“Il se*** non manca – ha precisato – . Come dice Eva Robin’s: in attesa di quello giusto – che però non cerco – mi diverto con quelli sbagliati”.

La Barale, tuttavia, non si è preclusa la possibilità di relazioni saffiche in futuro. Smentito il gossip che la voleva lesbica, ha sottolineato: “Se dovesse capitare, non mi precludo niente”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG