Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis stanno ancora insieme? Il web nota un dettaglio che alimenta il mistero sul loro matrimonio.

Tempo fa, Sonia Bruganelli dichiarava al Corriere della sera: “Sto sistemando la mia nuova casa, dove mi trasferirò da sola con Adele. Silvia resta con lui. Stiamo ancora insieme, certo! Ma in palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo. E’ il segreto per restare insieme tutta la vita”. Le parole dell’opinionista del Gf Vip, però, non avevano fatto altro che alimentare le voci di crisi con Paolo Bonolis.

Sonia Bruganelli scrive a Bonolis, il web esplode

Nelle ultime ore, la dedica della Bruganelli al marito ha scatenato ancora una volta il web, che ha notato un dettaglio non di poco conto.

“Notte fonda. Il secondo libro di Paolo Bonlis. Sono fiera di te”, ha scritto lei accompagnando la didascalia con una serie di hashtag tra cui “tvb”.

È stato proprio questo il dettaglio che ha scatenato i commenti degli utenti della rete, che hanno ritenuto quel “ti voglio bene” una dimostrazione di affetto freddo nei confronti del marito.

“Il tvb è perché non ha il coraggio di ammettere pubblicamente la fine della relazione, altrimenti la gente non la ca***rebbe più!”, “Beh sei brava a mentire, beh ti fa comodo fare pubblicità al libro del tuo ex marito. Coerenza zero”, si legge tra i commenti, “Ti voglio bene?”, “Tvb al marito? Mah… perché non dice che sono separati e la fa finita con questa farsa?”, hanno continuato a scrivere.

Lei, questa volta, ha scelto di ignorare i pensieri delle malelingue.

