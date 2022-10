Lontano dalla cronaca rosa e dalle luci dei riflettori nonostante i genitori siano al momento molto esposti in seguito alla separazione che sta facendo molto chiacchierare, Cristian Totti sta riuscendo a mantenere la sua privacy. Il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi, apparso recentemente in un video Instagram a bordo di uno scooter insieme al padre, è poco social rispetto alla sorella Chanel. Tuttavia, la sua relazione con la bellissima Melissa Monti è ormai diventata pubblica.

Come scrive il settimanale Chi, Cristian si è fatto accompagnare dalla fidanzata all’ultima partita con le giovanili della Roma.

“C’è un altro Totti innamorato segretamente: si tratta di Cristian, figlio di Francesco e Ilary, allergico ai social, ma accompagnato al match di domenica scorsa con le giovanili della Roma dalla sua Melissa – si legge sul settimana diretto da Alfonso Signorini – . I due ragazzi si amano in segreto e la loro storia procede in silenzio lontano da tutto e da tutti”.

La giovane Melissa, su cui si sa molto poco, ha un profilo Instagram seguito da più di 19mila follower tra i quali spunta proprio Francesco Totti. E Ilary Blasi? Pare che la “suocera” al momento abbia deciso di non conoscere i movimenti social della giovane fidanzata di Cristian. Chissà perché…

