La libertà delle donne iraniane è un tema caro a tutto il mondo e le star nazionali ed internazionale si mostrano solidali con loro.

Lo scorso 16 settembre, a Teheran, la 22enne Mahsa Amini veniva fermata dalla polizia morale perché una ciocca di capelli fuoriusciva dal suo hijab. Pochi giorni dopo, è morta in circostanze misteriose e da quel momento le donne iraniane hanno deciso di scendere in piazza per protestare. Tagliando i capelli e bruciando il velo vogliono rivendicare i loro diritti e, a sostegno della loro rivolta, si sono fatte sentire molte star nazionali ed internazionali.

Le star che hanno tagliato i capelli a sostegno delle donne iraniane

La situazione delle donne iraniane è un tema caro e sentito da tutte, comprese quelle dello spettacolo che, nelle ultime ore, hanno voluto far sentire la loro vicinanza tagliandosi una ciocca di capelli.

Juliette Binoche, Marion Cotillard, Isabelle Huppert e Charlotte Gainsbourg hanno protestato a favore delle donne di Tehran con un video pubblicato sui profili social.

Anche le star nazionali, soprattutto dopo la carcerazione della blogger Alessia Piperno, trattenuta dalla polizia iraniana per cause ancora da accertare e su cui sta lavorando la Farnesina, hanno manifestato a favore dei diritti delle donne di Tehran.

Claudia Gerini, Costanza Caracciolo, Bianca Atzei, Laura Torrisi, sono solo alcune delle donne di spettacolo italiane che si sono tagliate una ciocca di capelli.

Lo ha fatto anche Belén Rodriguez sul palco de Le Iene, mentre Luciana Littizzetto ha dedicato il suo pensiero a Mahsa Amini e alla pratica del taglio di capelli: “Il taglio dei capelli è una vecchia cerimonia usata in Iran e in altri paesi limitrofi. Significa ‘lutto’: quando ci si trova di fronte a una grande tristezza o rabbia, allora ci si tagliano i capelli. È come ignorare il proprio senso estetico o la propria bellezza per far vedere che si è tristi. Adesso questo è diventato simbolico”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG