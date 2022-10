Nikita Pelizon è approdata nella casa di Cinecittà professandosi assolutamente single. La modella di origini triestine, che nelle ultime ore ha fatto chiacchierare per le confessioni sul tentato suicidio a 16 anni, ha raccontato agli autori del Gf Vip di essere libera da vincoli affettivi. Qualcosa, però, sembra non tornare e c’è chi sussurra che Nikita abbia mentito.

Come si legge sul settimanale Chi, poco prima dell’ingresso nella Casa del Gf Vip, la Pelizon si sarebbe intrattenuta con un aitante uomo tramite videochiamata.

“Nella Casa la bella triestina Nikita Pelizon è entrata da single, ma l’ha fatto mentendo – si legge sul rotocalco diretto da Alfonso Signorini – . La concorrente del ‘GfVip’ è fidanzatissima e, poco prima di lasciare il telefono alla produzione, ha fatto una lunga videochiamata con il suo fidanzato”.

Di lui, tuttavia, si sa molto poco. Come si legge, sarebbe un “un imprenditore milanese nel settore della ristorazione che al momento ha scelto, d’accordo con Nikita, di rimanere nell’ombra”.

