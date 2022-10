Un tempo showgirl, oggi “nonna dei cavalli”: com’è cambiata la vita di Natalia Estrada, che rifiuta categoricamente di ritornare in tv.

Ex moglie di Giorgio Mastrota, Natalia Estrada è stata una delle grandi protagoniste della tv negli anni Novanta. La sua relazione con il “signore delle televendite” fu una delle più chiacchierate e della separazione tra loro se ne parlò tantissimo. Pian piano, però, la Estrada si è allontanata dal mondo dello spettacolo e, oggi, vive la sua vita perfetta: “[…]Abito in campagna, curo i miei cavalli e vivo col cappello da cowboy in testa, se lo tolgo mi sento a disagio”.

Natalia Estrada e il no alla tv

Dopo il matrimonio con Giorgio Mastrota, Natalia Estrada ha vissuto un lungo amore con Paolo Berlusconi. Oggi, invece, è felicemente legata al secondo marito, Andrea Mischianti, con cui è andata a vivere sulle colline di Forlì.

La televisione, tuttavia, continua a cercarla, ma pare che lei non abbia alcuna intenzione di rimettersi in gioco.

“I reality? Me li hanno proposti tutti, non vedo perché dovrei andare in tv a mostrare le mie miserie – ha confidato lei in una intervista per Oggi – . So presentare discretamente, ballare, se volessi tornare in tv avrei altro da offrire. Ma il mio stile di vita non ha prezzo: abito in campagna, curo i miei cavalli e vivo col cappello da cowboy in testa, se lo tolgo mi sento a disagio”.

Diventata nonna di due nipotini, figli di Tali, nata dal primo matrimonio con Mastrota, la Estrada ha compiuto da poco 50 anni ma non sente su di sé lo scorrere del tempo. “Nonna è solo un nome, come 50 è solo un numero – ha fatto sapere – . I bambini hanno già un pony, vengono con me a cavalcare. Sono la ‘nonna dei cavalli’”.

