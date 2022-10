Mistero sulla confessione di Carolina Marconi a Sara Manfuso: la concorrente del Gf Vip avrebbe fatto una rivelazione choc sul marito.

Le ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip sono state assai concitate. A causa di un guasto tecnico – come dichiarato dalla produzione – la diretta da Cinecittà è saltata per diverse ore e, proprio quando il servizio è stato ripristinato, i telespettatori hanno assistito all’abbandono di Sara Manfuso. La donna, che si era sentita particolarmente attaccata in seguito al caso Bellavia, ha scelto di lasciare il gioco ma, prima di varcare la porta rossa, ha rivelato un segreto di Carolina Marconi.

Carolina Marconi, il marito condannato a 20 mesi di carcere

Quando la Marconi ha compreso che l’amica Sara avesse davvero intenzione di lasciare il reality show, l’ha portata in camera e con un pennarello avrebbe scritto sul muro qualcosa di molto personale.

Il segreto, però, è durato molto poco. La Manfuso ha spifferato tutto. “Sapendo che me ne vado da qui lei ha fatto una cosa strana. Carolina mi ha detto di andare con lei in camera. Io pensavo mi volesse dare una sua cosa. E ho sbagliato – ha raccontato dimenticando la presenza delle telecamere e dei microfoni – . Ha aperto il suo armadio, ha preso un pennarello e ha scritto una cosa sulla parete per poi cancellarla”.

“Quindi se tu vai a vedere trovi la scritta cancellata, ancora forse leggibile. E il testo è questo: ‘A mio marito hanno dato il carcere venti mesi per violenza domestica’. L’ha cancellato, le sono andata vicino”, ha rivelato Sara.

Il segreto di Carolina Marconi, dunque, ha fatto immediatamente il giro della rete e, chissà, se si deciderà di approfondire l’argomento nelle prossime dirette.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG