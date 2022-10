Paris Hilton non ha perso le speranze e per ritrovare la sua cagnolina ha deciso di affidarsi anche a dei medium che parlano con gli animali.

Sono passate ormai più di due settimane dalla scomparsa della sua cagnolina, ma Paris Hilton non si dà pace e le sta provando tutte pur di ritrovarla. La nota modella ed ereditiera aveva già richiesto l’aiuto di tutti per poter riabbracciare la piccola Diamond Baby, compresa una ricca ricompensa. Ad oggi, però, nessuna traccia dell’amico a quattro zampe. Ecco perché ha deciso di rivolgersi ad alcuni medium abili nella comunicazione con gli animali.

Paris Hilton si affida ai medium per ritrovare la cagnolina

Paris Hilton

Come anticipato, Paris Hilton ha rivelato di essersi rivolta a sette medium per animali domestici nella speranza di ritrovare la sua cagnolina scomparsa Diamond Baby. L’ereditiera sta cercando ormai da settimane la sua adorata chihuahua. Precisamente dallo scorso 14 settembre. La donna ha anche offerto una ricompensa di 10.000 dollari a chi riuscirà a ritrovarla e ha annunciato di essere disposta ad alzare tale somma.

Il suo team, che si occupa della sicurezza, ha spiegato però che non deve alzare la cifra perché questo metterebbe lei e gli altri suoi cani in pericolo per il futuro. A confermarlo è stata la stessa modella con un lungo post Instagram nel quale ha mostrato con nostalgia alcune immagini della cagnolina.

La Hilton ha dunque precisato anche di essersi rivolta a sette medium che le hanno rivelato che la sua chihuahua è ancora viva.

Ricordiamo che Diamond Baby è scomparsa durante un servizio fotografico che la Hilton stava facendo nella sua abitazione a Malibu, mentre stavano traslocando. Da quel momento in poi, però, nessuna traccia della cagnolina…

Di seguito l’ultimo post Instagram della Hilton per il suo fedele amico a quattro zampe:

