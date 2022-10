Rumors su Jennifer Lopez e Ben Affleck: dopo le nozze, ci sarebbero gravi problemi che potrebbero portare alla separazione.

Il matrimonio arrivato in estate, i dolci messaggi, l’amore che sembrava andare a gonfie vele e ora, subito, una crisi. Parliamo di Jennifer Lopez e Ben Affleck che a quanto pare sarebbero già ai ferri corti a causa di alcuni comportamenti che non sarebbero più sopportati dalla cantante…

Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano?

Jennifer Lopez Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck sarebbero ai ferri corti dopo il ritorno alla normalità a seguito dei festeggiamnenti e alle feste post matrimonio. Secondo alcune indiscrezioni, i primi importanti malumori sarebbero sfociati in una lite particolarmente accesa che potrebbe aver già segnato la fine del loro rapporto.

“L’ha preso in giro per un po’, ma Ben si sta rendendo conto che Jennifer è orientata alla carriera come non mai”, avrebbe rivelato un insider vicino all’attore. “Per lui è stato un grande campanello d’allarme”.

A riportare la notizia è Fanpage che cita RadarOnline. Questo media ha dato voce alle testimonianze di diverse fonti vicine alla coppia che vorrebbero i due ormai prossimi alla separazione.

Secondo queste persone, il varco insuperabile sarebbe un vizio di Ben Affleck: il fumo. L’attore non avrebbe mai smesso di fumare nonostante le ripetute richieste di JLo. La prova di questo problema è ben documentata in diversi scatti che ritraggono l’uomo accendersi una sigaretta fuori dal suo studio di Santa Monica.

Staremo a vedere se si tratta solo di voci o se, invece, ci saranno “tristi” novità sul matrimonio dei due.

Di seguito, invece, un post Instagram della coppia di questa estate:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG